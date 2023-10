Guinée-Bissau: la capitale et sa banlieue privées d'électricité

La capitale de Guinée-Bissau et sa banlieue sont privées d’électricité depuis la nuit de lundi à mardi en raison de la suspension de l'approvisionnement par la compagnie turque Karpower pour "défaut de paiement", a constaté un journaliste de l'AFP.





"Comme il est de votre connaissance, la fourniture de l'énergie électrique a été interrompue dans la nuit de lundi à mardi à 00H30 (GMT, heures locales). C'est une décision unilatérale de Karpower, pour défaut de paiement", indique l'entreprise turque sur sa page officielle.





La Compagnie nationale chargée de la distribution et de la vente de l'eau et de l’électricité de Guinée Bissau (EAGB) a confirmé la décision de Karpower. Elle a dénoncé un contrat de fourniture d'électricité "déséquilibré" avec des déficits dans les recettes à cause de plusieurs clients qui "ne payent pas leur facture ou la payent avec des retards".





Selon le ministre de l’Économie et des Finances, Suleimane Seidi, la dette s'élève à 15 millions de dollars. Il a assuré que l’État va tout faire pour que la situation revienne à la normale le "plus rapidement possible, probablement aujourd'hui" (mardi).





Le gouvernement a signé en octobre 2018 avec Karpower un contrat de fourniture d’électricité de la capitale Bissau pour 30 mégawatts pour une durée de cinq ans renouvelable. Ce contrat est arrivé à terme sans que EAGB soit en mesure de remplir toutes les conditions.





Bissau et sa banlieue sont depuis plongés dans le noir.





"Comment allons-nous faire avec nos réfrigérateurs remplis d'aliments que nous allons jeter à la poubelle ? Qui va nous rembourser? ", s'est inquiétée Néné Bangura, une habitante de Bairro Ajuda.