Guinée-Bissau : Nathalie Yamb dénonce le « putsch halal » du "général" Embalo

Le président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embalo a été on ne peut plus clair. Les affrontements entre les éléments de la garde nationale et la garde présidentielle la semaine dernière sont une « tentative de coup d’État » qui aura de « lourdes conséquences ». On s’est vite rendu compte du sens que l’ex-général donnait à ses propos hier lundi quand il a dissous le parlement contrôlé par l’opposition.





« Coup d’État constitutionnel »





Une décision que le président de cette institution, Domingos Simoes Pereira, assimile à un " coup d’État constitutionnel", puisque la loi ne prévoit pas une dissolution de l'Assemblée nationale, six mois après les élections législatives. L’activiste suisso-camerounaise Nathalie Yamb est sur la même longueur d’onde que M. Pereira.





Elle estime que le président Embalo « cherchait un moyen » de « s’accaparer tous les pouvoirs » avant l’échéance présidentielle », puisque son parti a échoué aux dernières élections législatives de juin 2023.