Guinée : Doumbouya envoie ses gardes chez une fillette de 14 ans

Le mercredi 28 juin dernier, jour de la Tabaski, le président de la transition Mamadi Doumbouya s’était rendu à la grande mosquée de Kankan. Une jeune orpheline de 14 ans ayant appris sa présence en ces lieux, a cherché à le saluer, mais s’est heurtée au refus des militaires. Elle a éclaté en sanglots, visiblement choquée.



« Quand ils sont arrivés, nous avons tous pris la fuite… »



La vidéo de cette fillette du nom de Doussou Doukouré est devenue virale sur les réseaux sociaux. Le lendemain de la Tabaski, le président de la transition a envoyé ses gardes à la recherche de l’orpheline. L’arrivée des militaires au domicile de l’adolescente a semé la panique chez les habitants.



C’est du moins, ce qu’a indiqué sa tante Fanta Sacko à Guinéenews. « Quand ils sont arrivés nous avons tous pris la fuite pour aller nous cacher…Depuis qu’on est nés, on n’avait jamais vu un tel arsenal militaire. Donc, il a fallu que l’un des soldats se désarme pour venir jusqu’à nous et nous rassurer en disant qu’ils ne sont pas là pour faire du mal. Qu’ils ont juste reçu l’ordre de ne pas se retourner sans la petite qui a pleuré pour n’avoir pas pu saluer le président à la grande mosquée. C’est ainsi qu’on a pu nous ressaisir. Ensuite nous avons fait venir la fillette pour la mettre à leur disposition... » a-t-elle déclaré.



Un cadeau de 10 millions de francs guinéens



Doussou Doukouré a effectivement rencontré Doumbouya.



Elle dit avoir été très bien reçue. Le président l’aurait également gratifiée d’une enveloppe financière de 10 millions de francs guinéens. Doussou Doukouré est une fille déscolarisée. Elle apprend le maquillage et vend des sachets d’eau à ses heures perdues. Selon Guinéenews, elle rêve de devenir " un jour propriétaire d’un salon de beauté afin de pouvoir aider" ses nombreux frères et sœurs .