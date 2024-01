Guinée : Doumbouya gracie un ancien complice du putsch contre Alpha Condé





Emprisonné, puis radié des effectifs du groupement des forces spéciales en octobre 2023 pour inconduite, le commandant Aly Camara, a bénéficié de la grâce présidentielle fin décembre 2023. Cet ancien chef des opérations de l’unité d’élite, a participé au putsch qui a déposé Alpha Condé. Il a ensuite été accusé d’avoir volé l’ordinateur de l’ancien président. Arrêté, l’officier a été jeté en prison avant d'être relâché en avril 2022.

Au palais Mohammed V

Il sera de nouveau privé de sa liberté deux mois plus tard, après que des détonations à l’arme automatique ont été entendues dans la presqu'île de Kaloum.





Désormais libre de ses mouvements, le soldat est allé remercier l'ex-patron des Forces spéciales, le jour de l’an, au palais Mohammed V.

Sur les photos publiées par la présidence guinéenne, lundi dernier, on le voit aux côtés du colonel Doumbouya et de la première dame, Laurianne Darboux. Il y avait également son épouse, le général Amara Camara, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, Djiba Diakité, et bien d’autres personnalités.

Dans une déclaration publiée dans la presse guinéenne, l’ancien chef des opérations des Forces spéciales, a remercié Mamadi Doumbouya pour lui avoir accordé sa grâce.

« Il est dans mon esprit, jour et nuit »

« Je remercie le président de la République de m’avoir donné la liberté, de m’avoir donné la chance de voir ma famille qui souffrait autant que moi. Je suis vraiment dépassé de joie, je le remercie sincèrement. Qu’il sache qu’il est dans mon esprit, jour et nuit », a laissé entendre Aly Camara.