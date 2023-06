Guinée : en plein procès du 28 septembre, Toumba Diakité se marie

Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba, est désormais un homme marié. Il a épousé Bilguissa Diallo le vendredi dernier. L’union a été célébrée à la mosquée du secteur Béhanzin, dans le quartier Koloma 1.





Les mariés n’étaient pas présents. Toumba est naturellement en prison, et sa femme Bilguissa Diallo est restée en France. Selon le père de l’ex-aide de camp de Dadis Camara, « c’était un mariage religieux » et cela ne « nécessite pas la présence de l’époux ». L'épouse aussi n'est visiblement pas tenue d'assister à la cérémonie.





« C’est moi qui ai célébré le mariage »





Le mariage a été célébré par le père de Toumba. « C’est moi qui ai célébré le mariage entre mon fils et sa femme. C’est sa femme avant qu’il n’intègre l’armée. Ils ont eu un garçon qui a 22 ans cette année. Son fils est à l’école et il est plus géant que son père » a déclaré Mamadi Diakité, interrogé par la presse locale. Il précise que cette union aurait dû être scellée depuis longtemps, mais la belle famille ne l’approuvait pas.





« Le mari est à la maison centrale et la femme est en France »







« Au départ, le père de la fille n’avait pas accepté. Finalement, tous les parents sont tombés d’accord. Ils ont finalement accepté (…) Le mari est à la maison centrale et la femme est en France. On a célébré le mariage religieux. Ce n’était pas un mariage grandiose » a-t-il déclaré. Inutile de rappeler que Toumba Diakité et l’ancien président Moussa Dadis Camara sont actuellement jugés dans le cadre du procès du 28 septembre 2009.