Guinée : Entre Dadis Camara et son neveu, la "guerre" est déclarée !

Lundi dernier, le capitaine Marcel Guilavogui a porté de lourdes accusations contre Moussa Dadis Camara lors de la reprise du procès du 28 septembre 2009. M Guilavogui a indiqué que l’ex-putschiste était « le concepteur, l’ordonnateur et l’exécutant » du massacre qui s’est produit au stade de Conakry. Dans le camp de Dadis Camara, on rejette en bloc les accusations du militaire.





« Marcel lui a dit que s’il ne lui offre pas une villa et 300 millions, il va sévir… »





L’un des avocats de l’ancien président guinéen Me Pépé Antoine Lamah trouve que Marcel Guilavogui est en train de régler ses comptes avec son client parce qu’il n’a pas cédé à ses folles demandes. En effet, d’après l’homme en toge, « depuis que le président Moussa Dadis a rejoint la maison centrale, il a coupé le contact. Il n’accepte pas de recevoir n’importe qui…Marcel a tenté d’entrer en contact avec lui, mais il ne lui a pas donné l’occasion. Les deux ne se rencontraient que quand il s’agissait de se rendre au tribunal ou à défaut, à la cantine du tribunal. Quand Marcel avait besoin d’argent, il a manifesté le désir auprès du président Moussa Dadis par des personnes interposées. Ce dernier n’a pas cédé. Par la suite, Marcel lui a dit que s’il ne lui offre pas une villa et 300 millions, il va sévir et l’incriminer. Il va porter des affabulations sur sa personne » a déclaré l’avocat sur Espace TV Guinée, hier mardi.





« Marcel nous a donné l’opportunité de l’enfoncer davantage »









Selon Africaguinée, l’homme en toge promet de grands « déballages » lors des prochaines audiences. Ils ne "se limiteront pas au simple discours". "Nous produirons des éléments audios et écrits qui expliquent le revirement de Marcel Guilavogui" assure l'avocat.





Pour lui, l’opinion aura le temps de comprendre que Marcel Guilavogui n’a pas « décidé d’incriminer maladroitement » son client fortuitement. « Marcel nous a donné l’opportunité de l’enfoncer davantage. Nous allons l’aider et il sera surpris de ce que nous allons lui jeter à la figure » avertit l’homme de droit.