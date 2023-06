Guinée : Fanta Sangaré, la mystérieuse femme qui "prie sur l’eau", parle du féticheur Mofa Sory

En Guinée, Fanta Sangaré, la femme qui prie sur l’eau a accordé hier mardi 20 juin une interview au site d’informations Africaguinée. Elle a bien évidemment évoqué ses photos surréalistes qui circulent sur les réseaux sociaux.





« Quand je quittais, on envoyait des gens pour vérifier si je n’ai pas étalé le tapis sur du bois»





Selon les dires de Mme Sangaré, il ne s’agit nullement de montage photographique. « Quand je suis venue j’ai fait une semaine de prière en mer, mais les gens avaient peur de s’approcher de moi. Parfois quand je quittais, on envoyait des gens pour vérifier si je n'avais pas étalé le tapis sur du bois par hasard pour tromper la vigilance des uns et des autres. Ils ont appelé certains imams pour venir m’interroger après la prière, mais quand je finis tout le monde me fuit » raconte-t-elle.





Le quatrième jour de prière en mer, des imams et des « donzos » l’auraient intercepté pour l’interroger sur « son origine ». « Je leur ai dit que je suis Malienne de père et de mère Guinéenne. Dans l’équipe il y avait cinq imams et deux donzos. Ils m’ont demandé pourquoi je prie en mer, je leur ai répondu que je le fais pour tout le monde » a-t-elle expliqué.





« Lorsque Mofa Sory avait dit qu’il y aurait un coup d’Etat contre Doumbouya j’ai décidé… »





La mystérieuse femme a par ailleurs révélé qu’elle priait pour la Guinée, surtout après avoir appris les prédictions du féticheur Mofa Sory Dounoh sur la junte au pouvoir. « Récemment, j’étais à côté de ma maman quand j’ai entendu que ça ne va pas du tout à Conakry. Lorsque Mofa Sory avait dit qu’il y aurait un coup d’Etat contre Doumbouya j’ai donc décidé de faire avorter mon voyage pour prier pour la Guinée puisque c’est le pays de mes oncles » a déclaré Fanta Sangaré.





Pour elle, le but n’était pas de plaire au président de la transition. « L’acte que je viens de poser, ce n’est pas pour me vanter ou faire plaisir au Président de la République, je l’ai fait pour le bonheur de tous les Guinéens. Je l’ai fait pour la paix de cette nation, car c’est la terre de mes oncles » a déclaré Fanta Sangaré. En effet, la Malienne est capable de résoudre des problèmes sociaux et de soigner plusieurs maladies. C’est du moins ce qu’elle a confié à ses interlocuteurs.