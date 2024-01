Guinée : L’incroyable histoire d’une vieille métamorphosée en "lionne" lors d’une agression

C’est une histoire difficile à croire. Selon plusieurs médias guinéens, une femme âgée de 60 ans se serait transformée en lionne pour se défendre contre des bandits qui avaient entrepris de l’attaquer. Les faits se seraient déroulés le samedi 20 janvier dernier à Bouré Sétiguiya, un district de la sous-préfecture de Kintinia, à 35 km de Siguiri (ville du nord-est de la Guinée).





« C’est ainsi que je me suis transformée en lionne pour me défendre »





Ténin Camara revenait des champs, quand elle est prise à partie par des bandits. Selon son propre témoignage recueilli par "Médiaguinée", ils cherchaient à connaître les noms de la plus grosse fortune et du plus grand commerçant d'or de Bouré Sétiguiya.





« Je leur ai répondu que je ne connaissais personne. Soudain, l’un d’eux à orienter son fusil artisanal vers moi, mais l’arme ne marchait plus. Ils sont descendus de la moto pour se jeter sur moi. C’est ainsi que je me suis transformée en lionne pour me défendre. J’ai mordu l’un des agresseurs au niveau de ses parties intimes et au dos. Je voulais le mordre au cou quand j’ai entendu les voix de mes camarades vieilles dames. J'ai repris ma forme humaine », a-t-elle raconté.





Le père de la sexagénaire était appelé « Diarabassi », ce qui signifie « lion »





Les malfrats auraient ensuite pris la fuite. Des témoins ayant surpris la scène, auraient également confirmé la métamorphose de la vieille dame. Elle a expliqué que ce don est un héritage familial.





Selon le média en ligne Kalenews, le père de la sexagénaire était appelé « Diarabassi », ce qui signifie « lion » ou « descendant de lion ».