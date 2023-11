Guinée : La junte aux trousses d’Alpha Condé accusé de « détention illicite d’armes »

L’ancien président guinéen Alpha Condé est dans le viseur de la junte au pouvoir à Conakry. Le ministre guinéen des Affaires étrangères Charles Alphonse Wright a adressé hier lundi 20 novembre, un courrier au procureur général près la Cour d’appel de Conakry, pour lui ordonner d'engager des poursuites judiciaires contre M. Alpha Condé et Fodé Moussa Mara , alias Général El Sisi.

« Trahison , association de malfaiteurs… »

Il est reproché aux deux personnalités des faits présumés de « trahison, association de malfaiteurs et complicité de détention illicite d’armes et de munitions ». En effet, le garde des sceaux dit avoir appris après une opération d’infiltration initiée par le parquet de la Cour d’appel de Conakry, que « le Professeur Alpha Condé, en lien avec M. Fodé Moussa Mara, a mis les moyens en vue de se procurer des armes, munitions et de matériels connexes, sachant qu’ils doivent servir à la commission des infractions susvisées contre les intérêts fondamentaux de la nation guinéenne ».