Guinée : Le coup de main de Ouattara à Doumbouya





Le Président ivoirien, Alassane Ouattara, a laissé parler son cœur après l’incendie meurtrier d’un dépôt de carburant à Kaloum en Guinée, la semaine dernière. Le dirigeant a rapidement offert à son voisin, 100.000 litres de carburant, des médicaments et un demi-milliard de francs CFA d’aide financière.

Le mercredi 27 décembre dernier, le chef de la nation éburnéenne a également décidé, via son gouvernement, de livrer à Conakry 50 millions de litres d’essence par mois.

La durée de cette aide n’est pas connue

Selon le site "Abidjan.net", l’annonce a été faite sur la Radiotélévision ivoirienne (RTI). On ignore cependant la durée de cette aide. Les deux parties ont discuté hier jeudi des « modalités pratiques et la sécurisation des convois ». Le ministre guinéen de l’économie qui représentait la junte, a rencontré la veille, son homologue ivoirien des Mines, du Pétrole et de l’Énergie Mamadou Sangafowa Coulibaly. A l'occasion, Moussa Cissé a remercié Abidjan pour son geste.

Pratiquement privés de carburant

La fourniture prochaine de ses 50 millions de litres de carburant à Conakry est un véritable coup de main donné au chef des putschistes, Mamadi Doumbouya. La population guinéenne éprouve des difficultés à s'approvisionner en carburant depuis l’incendie de ce principal dépôt de Kaloum.