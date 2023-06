Guinée : le méga-cadeau de Doumbouya à sa fille adoptive

Le président de la transition guinéenne, le Colonel Mamadi Doumbouya est le père adoptif de Safiatou Diallo, une orpheline. Cette dernière a perdu ses parents dans un incendie il y a un an. Elle avait alors 16 ans.





Hier mercredi 14 juin, Mamadi Doumbouya lui a offert une maison.





Dans un quartier résidentiel





La remise officielle de cette habitation à la bénéficiaire a eu lieu en présence du Ministre secrétaire général de la présidence, le Général Amara Camara et du Directeur de la communication et de l’information de la présidence Moussa Sylla. D’autres personnalités étaient également présentes à leurs côtés. La maison est située à Lambanyi, un quartier résidentiel de Conakry.





Elle est composée de deux salons (dont un grand salon au rez-de-chaussée et un plus petit à l’étage) ainsi que quatre chambres , six douches et un puits dans la cour. L’objectif de Mamadi Doumbouya est d'offrir un cadre d’études adéquat à la jeune orpheline afin de l’aider à surmonter les aléas de la vie, selon l’Agence de presse guinéenne qui rapporte l’information.