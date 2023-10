Guinée : Me Ciré Clédor Ly envoie un message à la junte et tacle l'Etat du Sénégal

La Cour de justice de la Cedeao a donné trois mois à la junte guinéenne pour libérer l’ancien Premier ministre d’Alpha Condé Kassory Fofana et ses codétenus, en l’occurrence Mohamed Diané et Oyé Guilavogui.





Le premier était ministre de la Défense et le second, ministre de l’environnement. M Fofana et ses coaccusés sont poursuivis pour des faits de détournement de fonds, enrichissement illicite et blanchiment de capitaux.





« Lorsqu’on prend le pouvoir il faut arrêter de diaboliser ceux qui… »





La décision de la juridiction communautaire est intervenue le lundi 16 octobre dernier. Dans la même journée, , le collectif des avocats de la défense ont organisé une conférence de presse à Conakry. Me Ciré Clédor Ly, le conseil de l’ancien ministre Mohamed Diané, a profité de cette sortie médiatique pour passer un message à la junte.





En effet, la toge noire sénégalaise a invité les autorités militaires à exécuter la décision de la juridiction communautaire et à arrêter de « diaboliser » leurs prédécesseurs.





« Nous espérons que l’Etat guinéen s’exécutera. C’est ce que nous attendons de lui. Il ne faut pas penser que les avocats sont contre les Etats. Nous sommes là pour l’Etat de droit. Lorsqu’on prend le pouvoir il faut arrêter de diaboliser ceux qui étaient au pouvoir, les poursuivre, faire des règlements de comptes au lieu de travailler » a-t-il déclaré , selon les propos rapportés par Visionguinée.





Que la Guinée n’entre pas dans les « travers de la dérive de l’Etat sénégalais »