Guinée : Sale temps pour le ministre de la santé fraîchement limogé par Doumbouya

Mamadou Pethé Diallo n’est plus le ministre guinéen de la santé et de l’hygiène publique. Il a été limogé dans la soirée du mardi 21 novembre dernier, par le chef de la junte Mamadi Doumbouya.



Après son départ du gouvernement, le ministre de la justice, Charles Alphonse Wright, a ordonné au procureur général de la Cour d’appel de Conakry d’engager des poursuites judiciaires contre lui pour des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l’Etat.



« Des exonérations sous le fond de présomptions graves de corruption… »



Dans la correspondance adressée au représentant du ministère public, le garde des sceaux précise que son ex-collègue a procédé à des exonérations sous le fond de présomptions graves de corruption, dans le cadre de l’exécution de la Convention entre l’Etat guinéen et la Société ZMC signée en 2015. La justice guinéenne a déjà procédé à l’interpellation de M. Diallo.



Gardé à vue depuis le jeudi 23 novembre



Selon la presse locale, l’ancien ministre a passé la nuit du jeudi au vendredi 24 novembre 2023 en garde à vue. Il continue d’être interrogé par les éléments de la direction des Investigations judiciaires de la Gendarmerie. Son avocat Me Bombi Mara a dénoncé un « interrogatoire moralement musclé, une torture morale ».



Avant d’échouer dans les mains des gendarmes, Pethé Diallo avait été longuement entendu par le Premier ministre Bernard Goumou à la Primature.



Le jeudi 23 novembre dernier, lors du Conseil des ministres, le président de la Transition Mamadi Doumbouya a félicité le remplaçant de Péthé Diallo, en l’occurrence Dr Oumar Diouhé Bah.



Le chef de la junte a par ailleurs invité ses collaborateurs à ne jamais perdre de vue les principes de bonne gouvernance, et à travailler de sorte à « tout mettre en œuvre pour améliorer les performances globales de l’action gouvernementale dans l’intérêt du peuple de Guinée ».