Guinée: trois corps retrouvés après l'effondrement d'un immeuble près de Conakry

Les corps sans vie de trois personnes ont été retrouvés mardi sous les décombres d'un immeuble de six étages en construction qui s'est effondré la veille dans une banlieue de la capitale guinéenne Conakry, a annoncé à l'AFP la protection civile.





Près de 24 heures après cet effondrement survenu lundi en fin d'après-midi, les trois corps ont été retrouvés par les secouristes, a affirmé à l'AFP Togba Isaac Kolié, le directeur de la protection civile, qui dépend du ministère éponyme.





Cinq personnes étaient recherchées après l'effondrement, a dit M. Kolié. Un précédent bilan établi par un responsable communal et un ouvrier présents sur les lieux avait fait état de "cinq ouvriers et (d') un enfant sous les décombres" après l'incident, soit six personnes recherchées.





"Les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivent. On ne sait pas si les (deux) autres personnes (recherchées) sont vivantes", a ajouté le directeur de la protection civile.





Le bâtiment se trouvait dans un quartier calme de la commune de Matoto (sud de Conakry), entre d'autres immeubles d'habitations et de bureaux, a constaté un correspondant de l'AFP qui s'est rendu sur place.





Un impressionnant dispositif sécuritaire composé de policiers et gendarmes a été déployé sur les lieux, où des agents de la protection civile et des secouristes s'activaient pour tenter de retrouver d’éventuels survivants sous les décombres.





"Cet immeuble faisait partie du projet de construction de logements sociaux lancé par le gouvernement guinéen pour héberger les travailleurs du secteur public", a expliqué un élu local.





"Les ouvriers avaient déjà terminé la cinquième dalle et entamaient la construction de la sixième lorsque tout s’est écroulé. Pour l’instant, aucune des personnes ensevelies ne répond aux appels des sauveteurs. Mais nous gardons l’espoir de réaliser un miracle en sauvant certains ouvriers pris au piège sous les gravats", a dit un ouvrier travaillant sur le chantier.





Les travaux de construction étaient menés par l’entreprise MAK BTP, en charge de la construction des logements sociaux dans cette banlieue de Conakry.





De multiples entreprises de BTP ont été créées ces dernières années en Guinée par des proches de hauts cadres de l’administration publique. Chaque année, des immeubles en construction s'effondrent à Conakry.