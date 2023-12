Guinée : Un charlatan lui promet des noces avec une diablesse et lui soutire près de 7 millions de Fcfa

En quête de richesse, Alpha Oumar Diallo, habitant Boké (ville de la côte maritime de Guinée), a sollicité un charlatan pour sceller son mariage avec une diablesse. Il s’est finalement rendu compte que le forban n’avait pas fait le boulot, malgré les 100 millions de francs guinéens déboursés. Pour obtenir justice, l’homme a porté l’affaire devant les juridictions.





Il « m’a dit qu’il veut avoir une diablesse comme femme afin d’être riche »





Le procès s’est ouvert le mercredi 13 décembre dernier, devant le tribunal de première instance de Boké. A la barre, le charlatan a plaidé non coupable. Il dit avoir respecté sa part du "contrat". « C’est Alpha Oumar Diallo qui m’a vu et qui m’a dit qu’il veut avoir une diablesse comme femme afin d’être riche. Je lui ai dit que je pouvais l’aider, mais il y avait des sacrifices liés à cela. Je lui ai demandé d’acheter des tissus rouges et un kilo de colas. Il les a achetés et nous avons fait des sacrifices. Ensuite, nous sommes allés dans la grotte pour qu’il voie sa femme, la diablesse. Une fois là-bas, j’ai fait des incantations et la diablesse est sortie. Ils se sont vus. Alpha Oumar et la diablesse se sont aimés, mais la diablesse a demandé si Alpha Oumar Diallo était prêt à accomplir tous les sacrifices. Il a répondu par oui. J’ai ensuite fait un médicament avec lequel il devait se laver. C’est ainsi qu’ils se sont mariés », a expliqué le charlatan selon "Guinéenews".





Le charlatan dit n’avoir reçu que 36 millions de FCFA