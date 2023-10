Homosexualité dans l’éducation au Niger : La junte accuse les « milieux sataniques » et menace





Le Niger est vent debout contre l’introduction des pratiques homosexuelles dans l’éducation. Lors de la dernière réunion gouvernementale, la ministre de l’éducation nationale Elisabeth Sherif, a révélé que « certains milieux sataniques » tentaient d’introduire les pratiques LGBT dans le milieu scolaire.





Les « jeunes nigériens sont souvent trompés quant à l’objet de leur séjour » à l’étranger





« Le Gouvernement a été informé des tentatives subversives de certains milieux sataniques, en collaboration avec une puissance étrangère et un groupuscule de nigériens cupides, d’introduire les pratiques et le débat LGBT dans notre société, en particulier dans le milieu scolaire » a dénoncé Mme. Sherif. Elle a par ailleurs fustigé la « démarche de certains pays qui consiste à refuser des visas médicaux et des visas d’études à des étudiants régulièrement inscrits dans leurs universités, pour cependant, de façon sournoise, accorder des visas à de jeunes nigériens qui vraisemblablement sont souvent trompés quant à l’objet de leur séjour, pour assister à des rencontres faisant la promotion des LGBT ».





Empêcher le voyage des jeunes





La junte a d’après la ministre, pris toutes les « dispositions pour empêcher le voyage de ces jeunes enfants ». Elle s’évertue également à identifier et traduire devant la justice les responsables et les complices de cette démarche contraire aux lois du Niger et à ces mœurs.





Le gouvernement tient à ce que les actions et les « messages portés par les Nigériens partout dans le monde, soient conformes (aux lois du pays et sa culture et à sa) religion » a-t-elle poursuivi.