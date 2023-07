Ibrahim Traoré, Assimi Goita : Rendez-vous à Saint-Pétersbourg (Russie) ?

Le président de la transition burkinabé, Ibrahim Traoré, a quitté, ce mardi 25 juillet, Ouagadougou pour Saint-Pétersbourg, en Russie. Selon un communiqué de la présidence, le n°1 burkinabé prendra part au 2e Sommet et au Forum économique et humanitaire Russie-Afrique qui se tiendront dans cette ville, du 27 au 28 juillet 2023.



«Trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire»



Le sommet, placé sous le thème «Pour la paix, la sécurité et le développement», va regrouper une cinquantaine de Chefs d’État et de gouvernement du continent africain autour du président russe Vladimir Poutine. Cette rencontre permettra d’instaurer un nouveau partenariat mutuellement bénéfique entre la Russie et le continent, indique la présidence du Burkina Faso.



La participation d’Ibrahim Traoré à ce sommet s’inscrit «dans le cadre du renforcement de la coopération voulue et affirmée entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie dans la perspective de trouver des solutions à la double crise sécuritaire et humanitaire à laquelle le pays fait face depuis sept ans».



Assimi devrait aussi prendre un vol pour la Russie



Le président de la transition parlera donc de sécurité avec son homologue russe, mais aussi de politique, de relations économiques, de science et de technologie. Il pourrait retrouver à Saint-Pétersbourg son frère putschiste du Mali, en l’occurrence Assimi Goita.



En effet, selon Maliweb, l’homme fort de Bamako devrait prendre part à ce sommet. Le ministère russe des Affaires étrangères a d’après la même source, confirmé la participation d’Assimi Goita à la rencontre. Le Mali et le Burkina Faso sont confrontés à un important défi sécuritaire.