Incendie dans un dépôt de carburant à Conakry : écoles fermées et travailleurs priés de rester chez eux

Le gouvernement guinéen a annoncé la fermeture des écoles lundi et demandé aux travailleurs de rester chez eux, quelques heures après un incendie dans le principal dépôt de carburant du pays à Conakry, qui a fait des dizaines de blessés selon une source médicale.



"Les travailleurs du secteur public et privé sont invités à rester chez eux", excepté les forces de défense, et "les établissements scolaires publics et privés seront fermés", a annoncé le gouvernement dans un communiqué.



Les stations-service vont rester fermées et "dans les prochaines heures, un bilan d'étape sera communiqué et une enquête sera ouverte pour situer les causes et les responsabilités", dit le communiqué.







