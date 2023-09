Inondations en Libye: 4 membres d'une équipe de secours grecque tués dans un accident

Quatre membres d'une équipe de secours grecque ont été tués dimanche dans un accident de la route en Libye, peu après leur arrivée pour participer aux opérations de recherches et de sauvetage à la suite d'inondations meurtrières, a indiqué un ministre libyen.