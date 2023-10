Jour de scrutin au Liberia : George Weah, le footballeur prodige devenu président, en quête d'un deuxième mandat





Des bidonvilles de Monrovia à la présidence du Liberia en passant par le Ballon d'Or, le parcours de George Weah est un roman dont l'ex-footballeur vedette veut écrire la suite en étant candidat à sa succession mardi.





Si son élection en 2017 avait suscité d'immenses espoirs dans un des pays les moins développés au monde, l'ancien attaquant doit cette fois défendre un bilan contrasté et faire face à une opposition déterminée à le remplacer.





"Pendant notre premier mandat, nous avons posé les fondations de la paix, de la liberté d'expression, de la stabilité macro-économique et de la restauration de la confiance dans le système éducatif national. Je peux garantir que les années 2024 et au-delà seront meilleures pour tous les Libériens", a-t-il déclaré lors de son meeting d'ouverture face à ses partisans vêtus de rouge, blanc et bleu, les couleurs de la Coalition pour le changement démocratique (CDC), son parti.





Âgé de 57 ans, l'ex-buteur vedette du Paris SG, de Monaco ou de l'AC Milan, seul Ballon d'Or africain à ce jour (remporté en 1995), a mené campagne tambour battant dans tout le pays pour "une victoire au premier tour".





Dans toutes les rues de Monrovia s'affiche son image, accompagnée de sa colistière Jewel Howard-Taylor, ex-femme de Charles Taylor, un acteur majeur de la guerre civile condamné pour crime contre l'humanité commis en Sierra Leone voisine.





- "Modèle" -





A Clara Town, où il est né, les jeunes continuent d'aduler le gamin des bidonvilles devenu star planétaire, puis chef d'Etat. "Je suis 100% derrière George Weah. Pour moi c'est un modèle et un homme de paix", estime Marcally J. Mulbah, assis avec sa bande de copains sur une moto.





"Quand il a inauguré le nouveau complexe sportif dans le quartier, il a joué avec nous. Il est resté abordable", abonde Godgift Pewee, étudiant de 22 ans qui porte des bracelets de la CDC.





"Le président Weah est le dirigeant libérien le plus accessible de l'histoire. Il se sent à l'aise avec tout le monde. Même lorsqu'il était footballeur professionnel, il rentrait quatre fois par an chez lui", raconte Janga Kowo, un de ses amis de longue date. C'est aussi un homme tolérant qui n'a jamais mis personne en prison pour des raisons politiques, ajoute-t-il.





A quelques rues de là, dans une ruelle jonchée de déchets plastiques, Saturday Gbalah, 42 ans, dit d'une voix éraillée que le président a perdu "son lien" avec le peuple.





"J'adorais George Weah. Quand il s'est présenté la première fois à la présidence en 2005 contre Ellen Johnson Sirleaf (première femme élue cheffe d'Etat en Afrique, ndlr), j'étais blessé mais je suis allé en béquilles voter pour lui. Idem en 2014 quand il est devenu sénateur pour la première fois", se rappelle-t-il.





"Depuis son accession au pouvoir, nos conditions de vie ont empiré", assure cet homme de 42 ans qui souffre de la hausse du prix du riz et des produits de première nécessité.





- Promesses non tenues -





Issu de l'ethnie kru, une des principales du pays, élevé par sa grand-mère à Gibraltar, un bidonville de Monrovia, George Weah avait promis "une gouvernance publique en faveur des plus pauvres", de créer des emplois et d'investir dans l'éducation. Ce qu'il n'a pas fait, estiment ses détracteurs.





Fin 2022, il a été attaqué pour son absence prolongée en dehors du pays, une quarantaine de jours passés de conférences en sommets, mais aussi à la Coupe du monde de foot au Qatar où son fils Timothy défendait les couleurs des Etats-Unis.





La mauvaise gouvernance est un autre grief qui lui est reproché. Alors qu'il s'était engagé à lutter contre la corruption, elle s'est accrue sous son mandat. Le pays est classé 142e place sur 180 dans le classement de l'ONG anti-corruption Transparency international pour 2022.





Ses opposants accusent M. Weah de laisser le phénomène prospérer. "Il y a une grande différence entre son discours et son action" sur le sujet, estime Ibrahim Nyei, directeur de l'institut Ducor pour la recherche sociale et économique.





Largement absent pendant la guerre civile, il n'a jamais créé le tribunal pour crimes de guerre réclamé de longue date par la communauté internationale et des militants locaux.





Malgré une loi signée en juillet 2023, ses opposants l'accusent aussi de ne pas avoir pris les mesures pour entraver le trafic de drogue, qui fait des ravages parmi la jeunesse désœuvrée.





Dans son meeting d'ouverture, George Weah a répondu qu'il avait construit plus de routes et d'hôpitaux que n'importe qui dans l'histoire du pays, payé les frais d'inscription dans les écoles secondaires et créé des centres sportifs pour les jeunes. Il a promis de poursuivre le développement du pays et d'améliorer le sort des plus démunis.





