Kering : Ce "luxe" que Tidjane Thiam ne veut plus s’offrir

Banquier de renommée internationale, Tidjane Thiam est, depuis fin décembre 2023, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI). L’ancien patron du Crédit Suisse veut visiblement dégager du temps pour se consacrer à ses nouvelles fonctions. Il a déjà commencé par se libérer de certaines obligations à l’international.





En effet, selon « Jeune Afrique », Tidjane Thiam a démissionné du Conseil d’administration de Kering, le numéro 2 mondial de l’industrie du luxe qui possède un portefeuille de plusieurs marques dont Gucci et Yves Saint Laurent.





« Administrateur indépendant du conglomérat depuis 2020 »





« Afin d’avoir la disponibilité nécessaire pour se consacrer à ses engagements politiques, Tidjane Thiam , élu président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire le 22 décembre dernier, a remis sa démission de son mandat d’administrateur au président du conseil d’administration de Kering », indique un communiqué du groupe, selon le média panafricain. Le banquier ivoirien était depuis le 16 juin 2020, un administrateur indépendant du conglomérat dirigé par François-Henri Pinault. Il était également membre du comité des rémunérations et président du comité d’audit.





« Le comité des nominations et de la gouvernance… lancera un processus de succession »





Le Conseil d’administration de Kering et François Pinault ont « chaleureusement » remercié « Tidjane Thiam de son implication et de sa contribution aux travaux du conseil, et notamment en tant que président du comité d’audit ».