L'Afrique accuse les pays riches de la "délaisser" au bénéfice de l'Ukraine

Aider l'Ukraine oui, mais pas au détriment de l'Afrique : certains dirigeants africains haussent le ton contre les pays riches, prompts à verser des milliards à Kiev mais pas toujours au rendez-vous de leurs engagements envers le continent africain.





A la dernière réunion du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale en avril à Washington, "les pays africains ont exprimé des craintes sur un double standard" en matière d'aide internationale, raconte ainsi une source gouvernementale française sous couvert d'anonymat.





La guerre en Ukraine "expose le vrai visage de l'action des grandes puissances en direction du continent", constate aussi un diplomate au Bénin interrogé par l'AFP avant un sommet cette semaine à Paris sur la pauvreté et le financement climatique, regrettant une Afrique "délaissée".





Une bonne partie de l'aide à l'Ukraine concerne des armes mais elle entraîne forcément des comparaisons.





En partie détruite par la Russie et accusant un effondrement de son PIB de 30% l'an dernier, l'Ukraine a vu affluer l'aide de partout en Occident.





Ses alliés lui avaient promis au 24 février un peu plus de 150 milliards d'euros d'aide, selon des données compilées par l'Institut d'économie mondiale de Kiel en Allemagne. Et de nouveaux financements affluent à l'occasion d'une conférence internationale mercredi à Londres sur la reconstruction du pays au coût évalué par la Banque mondiale à 411 milliards de dollars.





Principale région d'arrivée de l'aide au développement, l'Afrique subsaharienne a vu celle-ci reculer l'an dernier à 29 milliards de dollars (-8%) pendant que celle vers l'Ukraine s'est envolée à 16 milliards contre moins d'un milliard un an auparavant, d'après l'OCDE.





"On voit ces flux immenses qu'on pensait impossibles à dégager, et qui sont aujourd'hui dégagés", confie à l'AFP le ministre des Affaires étrangères du Niger, Hassoumi Massoudou. La preuve selon lui "que des ressources et des mécanismes existent" qui pourraient être utilisés aussi pour le continent.





- "Soutien sans précédent" -

D'autant que certains pays africains font face eux-mêmes à des conflits armés. "Il y a des conflits au nord du Congo, au Soudan et dans d'autres parties de l'Afrique mais le soutien qu'obtient l'Ukraine des pays occidentaux est sans précédent. L'Occident se concentre sur le soutien aux pays occidentaux", regrette une source gouvernementale en Zambie.





Une restructuration de la dette de ce pays, en défaut de paiement depuis 2020, pourrait être proposée très bientôt, a espéré mercredi le Club de Paris qui rassemble des créanciers publics occidentaux.





Les négociations sur le sujet pour ce pays, comme pour le Ghana, sont jusqu'ici bloquées par l'absence de consensus entre les pays occidentaux et la Chine, devenu un prêteur incontournable.





Les pays riches sont aussi critiqués pour ne pas avoir honoré leurs engagements, en premier lieu le versement de 100 milliards de dollars par an promis en 2009 pour lutter contre le changement climatique, et le recyclage de 100 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux, un avoir de réserve du FMI, pas encore abouti.





Adopté lors de la COP27 de Charm-el-Cheikh, un fonds visant pour les pays riches à compenser les "pertes et dommages" des pays du Sud n'a toujours pas été abondé.





"Les seules promesses qui comptent sont les promesses tenues", a estimé mercredi auprès de l'AFP le président de la Banque africaine de développement Akinwumi Adesina, jugeant qu'"on ne change pas le monde avec des promesses" mais "en tenant nos engagements".





"Il y a une crise de confiance entre les pays donateurs et les pays du Sud", constate Elise Dufief, chercheuse à l'Institut du développement durable et des relations internationales à Paris. D'autant que "quand on voit la crise en Ukraine ou bien des banques nord-américaines qui font faillite, là y a une réponse apportée très rapidement".





Le sentiment d'oubli de l'Afrique tient aussi à sa représentation au sein des enceintes qui déterminent les priorités internationales et dans lesquelles le continent réclame de peser plus, comme le G20 et le Conseil de sécurité de l'ONU.