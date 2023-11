L’incroyable potentiel énergétique du Niger : Plus d’un milliard de barils de réserves pétrolières…

Le vendredi 17 novembre dernier, alors qu’il participait au 2ème Sommet Voix du Sud via visioconférence, le ministre nigérien du pétrole a exposé l’énorme potentiel énergétique de son pays. Selon les dires de Mahaman Moustapha Barké Bako, le Niger dispose de plus d’un milliard de barils de réserves pétrolières prouvées, de plus de 22 milliards de mètre cube de réserves de gaz naturel et près de 100 millions de tonnes de charbon.





Le pays recèle aussi de minéraux « critiques comme le cobalt… »





Les réserves d’uranium sont estimées à 500.000 tonnes. Outre ces énormes réserves énergétiques, le pays recèle aussi des minéraux « critiques comme le cobalt, le lithium, le cuivre, le nickel et des éléments de terre rare qui sont indispensables aux technologies d’énergies propres, qu’il s’agisse des panneaux solaires, des batteries de stockage d’énergie électrique et des éoliennes.