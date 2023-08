L’Union Européenne prévoit d’envoyer des soldats dans 4 pays de la Cedeao

L’Union Européenne prévoit d’envoyer une mission civilo-militaire dans quatre pays du Golfe de Guinée dès l’automne prochain. C’est le journal allemand Welt Am Sonntag qui révèle l’information.





La mission sera officiellement approuvée à l’issue de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'UE qui se tiendra en octobre prochain au Luxembourg. Elle aura pour but de prévenir l’extension des activités des groupes djihadistes, du Sahel vers les pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest.





Former les forces de sécurité locales





Les soldats et policiers de l'UE seront déployés au Bénin, en Côte d’Ivoire, au Ghana et au Togo. Ils auront pour mission de conseiller et de former les forces de sécurité locales dans le cadre de la préparation des opérations antiterroristes.