L'Union africaine tient une réunion sur la situation au Niger

L'Union africaine a annoncé lundi tenir une réunion pour discuter de "l'évolution de la situation au Niger et des efforts pour y remédier", dans un communiqué publié sur X (ex- Twitter). La réunion du Conseil de paix et sécurité, organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l'UA, se tient alors que les auteurs du coup d'Etat au Niger ont donné ce week-end des signaux divers, se disant d'abord ouverts à la négociation avant d'annoncer vouloir poursuivre pour "haute trahison" le président renversé Mohamed Bazoum. Cette réunion se déroule à son siège, à Addis Abeba.