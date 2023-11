La BCEAO réagit à l’arrestation de son directeur national au Niger

Au Niger, le directeur national de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) Maman Laouali Abdou Rafa, a été arrêté en début de semaine. Il serait actuellement entre les mains des services de la sécurité extérieure. Dans un communiqué publié hier vendredi 03 novembre, la BCEAO a semblé inviter la junte à lui révéler les raisons de l’interpellation de M. Rafa.





La BCEAO « attend de connaître les raisons de cette interpellation »





« Le mardi 31 octobre, le Directeur national de la BCEAO pour le Niger a fait l’objet d’une interpellation et n’est plus réapparu depuis lors. A ce jour, la Banque Centrale attend de connaître les raisons de cette interpellation » indique la note.





L’institution financière ajoute que ses avocats ont déjà été « saisis pour toute suite qu’il conviendra de réserver à cette affaire ». Rappelons que la junte nigérienne et la BCEAO ne filent pas le parfait amour en ce moment.





Des avoirs du gouvernement gelés