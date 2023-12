La Cour de Justice de la CEDEAO ordonne la remise en liberté "immédiate" de Mohamed Bazoum









La Cour de justice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a ordonné vendredi la remise en liberté "immédiate" de Mohamed Bazoum, président nigérien séquestré depuis le coup d'Etat qui l'a renversé le 26 juillet, et celle de sa famille.





La Cour "ordonne au défendeur (le pouvoir militaire en place à Niamey, Ndlr) la mise en liberté immédiate et sans condition de tous les requérants" a affirmé le juge, qui a délibéré à Abuja.





"Le défendeur a violé leur droit à ne pas être détenus arbitrairement", a-t-il déclaré.





La Cour a également demandé que Mohamed Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions.





"C'est Mohamed Bazoum qui représente l'Etat du Niger", il "demeure président de la République", a assuré le juge.





"Il y a des droits constitutionnels qui ont été violés", ainsi que "des droits politiques", a-t-il indiqué.





Mohamed Bazoum est séquestré dans sa résidence présidentielle avec sa femme Haziza et leur fils Salem, depuis qu'il a été renversé par un coup d'Etat le 26 juillet.





Mi-septembre, le président déchu avait saisi la Cour de justice de la Cedeao pour obtenir sa libération et le rétablissement de l'ordre constitutionnel dans le pays.





La requête déposée par ses avocats invoquait "l'arrestation arbitraire" et "la violation de la liberté d'aller et venir" de M. Bazoum, de sa femme et de leur fils.