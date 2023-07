La face cachée de Sylvain Afoua, sulfureux fondateur de la ligue de défense noire africaine

La situation s'est heureusement calmée au Sénégal. Mais on peut légitimement se demander maintenant, alors que le calme est revenu, quelles sont les motivations qui ont amené Sylvain Afoua à s'impliquer dans cette crise …





Sylvain Afoua, en utilisant ses partisans et contacts dans ce pays et les réseaux sociaux, a tenté activement d'inciter les opposants au président Macky Sall à se confronter violemment aux forces de police. Ses publications virulentes et ses appels à l'affrontement ont attiré l'attention des autorités sénégalaises. En cherchant à pousser les citoyens sénégalais à s'entredéchirer, Afoua a compromis la stabilité du pays et mis en danger la sécurité des Ivoiriens. Pourquoi ?





Sylvain Dodji Afoua, qui a tenté de faire du rap sous le nom de Gucci IG, se fait appeler Egountchi Behanzin en hommage à Béhanzin, dernier roi d'Abomey connu pour sa résistance à la colonisation française. Togolais, né en 1988, arrivé en France en 2002, pourquoi se fait-il appeller Behanzin ? Cherche-t-il à faire oublier son passé de violeur de jeune femme handicapée ?





Oui, vous avez bien lu... Sylvain Afoua a en effet été condamné en 2014 à 7 ans de prison pour avoir violé une jeune femme handicapée… Ne se contentant pas de ses forfaits sexuels, Sylvain Afoua, est en plus raciste et violent.





Il a fondé en 2018, la « Ligue de défense noire africaine » (LDNA) qui se définissait comme un mouvement de défense des droits des Africains, de leurs descendants, faisant la promotion du panafricanisme et souhaitant lutter contre la « négrophobie » et le racisme anti-noir. Cette ligue a été dissoute en 2021 par le ministre de l'intérieur français car cette association appellait à la haine raciale et à la discrimination. En septembre 2019, à l'occasion d'une manifestation organisée par la LDNA devant l'ambassade d'Afrique du Sud à Paris, l'un des participants avait appellé au meurtre des blancs, des chinois et des indiens. Et en septembre 2021 une trentaine de membres de cette association dirigés par Sylvain Afoua ont fait irruption dans une cérémonie de mariage qui se déroulait à Val-de-Reuil, empêchant ainsi le mariage d'avoir lieu et violentant une adjointe du maire.





En 2019 il avait été condamné par la justice française pour acte d'intimidation envers Patrick Balkany, qu'il avait pris à partie physiquement début septembre dans la rue à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).





Que vient faire ce personnage malsain dans les affaires politiques intérieures du Sénégal ? Agit-il pour tenter de redorer son image ? Est-il payé par des puissances politiques ou des Etats qui cherchent à contrôler à leur profit la situation au Sénégal ?