La Guinée Équatoriale lance un mandat d'arrêt international contre un ex-président de la Cour suprême

La Guinée équatoriale a lancé vendredi un mandat d'arrêt international contre Juan Carlos Ondo Angue, ancien président de la Cour suprême en fuite en Europe, accusé d'un "plan de déstabilisation du pays", a annoncé vendredi la télévision d’Etat TVGE.





Le ministère public a "lancé un mandat d'arrêt international" contre Juan Carlos Ondo Angué "pour l'arrêter, le mettre en détention provisoire et pour qu'il soit ensuite remis à la justice de Guinée équatoriale", a expliqué Anatolio Nzang Nguema, procureur général de la République sur TVGE.





Le procureur a indiqué avoir "déposé une plainte pénale" contre l'homme qui aurait fui le pays depuis 2020 et vivrait "entre l'Espagne et la France", pour "délits de corruption dans le domaine juridictionnel, corruption, trafic d'influence, abus de pouvoir, escroquerie au trésor public, enrichissement illicite et blanchiment d'argent".





Malabo a accusé début janvier Juan Carlos Ondo Angue d'avoir un "plan de déstabilisation" de la Guinée équatoriale.





Le gouvernement avait récupéré des vidéos, devenues virales, d'une discussion entre Juan Carlos Ondo Angue et une jeune femme, nus lors d'un acte sexuel, avant de les diffuser sur le site officiel du gouvernement et la TVGE.





"Dans l'une des vidéos devenues virales, Ondo Angué avoue être le meneur d'un plan de déstabilisation de la Guinée équatoriale et donne un résumé à une jeune fille", affirmait le gouvernement début janvier.





L'ancien président de la cour suprême y raconterait "que certains pays occidentaux lui ont suggéré de préparer un projet politique dont la mission était de renverser le gouvernement établi de Guinée équatoriale et de prendre le pouvoir", selon la même source.





Le gouvernement avait également indiqué que M. Ondo Angué avait confié à la jeune femme qu'il organisait une "tournée aux Etats-Unis pour forger des alliances et que le Département d'État américain a obtenu un financement pour son projet".





Juan Carlos Ondo Angue avait fui la Guinée équatoriale en février 2020, après une tentative d'arrestation à son domicile à Malabo par les militaires qui le recherchaient à l'époque dans le cadre d'une enquête sur une tentative de coup d’Etat en décembre 2017.





La Guinée Équatoriale avait alors accusé plusieurs diplomates occidentaux, dont les ambassadeurs d'Espagne, de France et des Etats-Unis qui s'étaient rendus au domicile de M. Ondo Angué le soir de son arrestation, de l'avoir aidé à s'enfuir, dénonçant une "ingérence dans les affaires intérieures du pays".





Une accusation réfutée à l'époque par le ministère français des Affaires étrangères, qui avait précisé que cette visite s'était effectuée "à l'invitation" de l'ancien président de la Cour suprême.