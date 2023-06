La Guinée équatoriale sanctionne quatre entreprises brésiliennes après un différend diplomatique

La Guinée équatoriale a annoncé mercredi avoir ordonné la "saisie préventive" de 80 milliards de francs CFA (plus de 120 millions d'euros) d'actifs de quatre entreprises brésiliennes établies dans le pays après un différend diplomatique en 2018.



En septembre 2018, plus de 16 millions de dollars (environ 14,7 millions d'euros) en espèces et en bijoux avaient été saisis par les autorités brésiliennes dans les bagages d'une délégation accompagnant le vice-président de Guinée équatoriale, Teodoro Nguema Obiang Mangue.



Surnommé Teodorin, il est le fils du président équato-guinéen, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, qui dirige le pays depuis 1979, le record mondial de longévité au pouvoir pour un chef d'Etat vivant, hors monarchie.



La délégation n'étant pas en mission officielle, seul Teodorin bénéficiait d'une immunité diplomatique et les 11 autres membres de la délégation avaient eu leurs bagages fouillés par la douane brésilienne et été interrogés, avaient à l'époque indiqué des médias brésiliens.



La loi brésilienne interdit l'entrée dans le pays avec une quantité d'espèces supérieure à 10.000 réais (environ 1.900 euros).



Depuis cet incident, le ministère public de Guinée équatoriale avait introduit une demande en "dommages et intérêts" devant la justice équato-guinéenne après avoir appris "la saisie, l'estimation et la vente aux enchères de biens de la République de Guinée équatoriale, y compris la propriété qui abrite les services diplomatiques dans la ville de Sao Paulo", indique un communiqué de la vice-présidence équato-guinéenne publié mercredi.



La justice équato-guinéenne a fait droit à cette demande et reconnu un préjudice de 80 milliards de francs CFA (121,8 millions d'euros) au bénéfice de la Guinée équatoriale qui pourra être indemnisé par la "saisie préventive des biens" de quatre entreprises brésiliennes de construction "détenues par l'Etat": ARG, LTDA, ZAGOPE, et OAS GE, précise la vice-présidence.



Le préjudice pourra aussi être "imputé sur les soldes créditeurs" de ces sociétés auprès de l'administration publique, ajoute la même source.



Les autorités brésiliennes n'ont pas donné suite aux demandes de l'AFP dans l'immédiat.



"Enfin, après cinq ans, la Guinée équatoriale a rendu justice grâce à ses propres institutions après l'incident diplomatique à Campinas (Etat de Sao Paulo, ndlr), au Brésil en 2018", s'est réjoui Teodorin sur Twitter.