La junte nigérienne aux autorités nigérianes : Nous n’avons pas de "leçon de démocratie à recevoir" de vous

Le Niger et le Nigéria ne filent plus le parfait amour depuis le putsch du 26 juillet 2023. Abuja avait condamné ce coup de force et soutenu les sanctions économiques de la Cedeao contre la junte d’Abdourahmane Tiani. Il s’est même permis d’ajouter ses propres mesures punitives (coupure de la fourniture d’énergie électrique). Le Niger, mécontent, a dénoncé à plusieurs reprises l’attitude de son voisin.





Des dirigeants « non élus »





La décision de Niamey de se retirer de la Cedeao, fin janvier, a de nouveau jeté un froid dans les relations entre les deux pays. Le ministère nigérian des Affaires étrangères s'est fendu d'un communiqué pour accuser les dirigeants « non élus » du Niger, du Burkina et du Mali, de dénier à « leur peuple le droit souverain de faire des choix fondamentaux concernant leur liberté de mouvement, de commerce et de choix de leurs dirigeants ».





Il a par ailleurs exprimé son désir de collaborer avec ces trois pays pour que "tous les peuples de la région (ouest-africaine) continuent de bénéficier des avantages économiques et des valeurs démocratiques défendues par la Cedeao)".





« Propos impertinents et condescendants »





Pour la junte nigérienne, qui a également réagi via un communiqué, le Nigéria semble s’orienter dans un « déni de la réalité et du droit international » en refusant d’admettre que Niamey a la faculté de se retirer d’une organisation régionale qui « a été véritablement détournée de ses nobles missions ».





« Ces propos impertinents et condescendants contenus dans le communiqué du ministère des Affaires étrangères du Nigeria », ne sont pas de « nature à contribuer au dialogue nécessaire » entre Abuja et Niamey, poursuit la junte.