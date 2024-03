La ratification des quatre traités conclus entre le Mali et la Guinée (Par Mara Diallo)

L’Afrique de l’Ouest compte de très nombreuses ethnies pour la majorité transfrontalières, ce qui influence un sentiment de partenariat fraternel entre Etats, certains de ces pays partagentles mêmes cultures. Les ethnies sont des identités bien plus importantes et authentiques que les nationalités qui viennent d’être adopter.



Liés par une histoire commune, le Mali et la Guinée, ont signé à Conakry le 17 novembre 2022 quatre traités dans le domaine juridique. Leurs objectifs sont multiples:faciliter la gestion concertée des questions d’entraide judiciaire et améliorer la transmission des actes et pièces judiciaires.



Grâce à ces traités, la Guinée peut demander au Mali de renvoyer ces criminels dans leur pays pour qu’ils répondent de leurs actes. La mesure va dans les deux sens. Le Mali pourra également demander à la Guinée l’extradition d’un coupable.



Les traités signés entre les deux pays ne couvrent pas que les crimes. Ils portent aussi sur les activités commerciales ou civiles comme le mariage, les contrats, etc.



Ils vont de plus permettre l’exequatur en matière civile, commerciale et sociale. Sur le plan pénale, ils vont favoriser la comparution des témoins et des experts en matière pénale. Par exemple, suite à ces traités, mardi 27 décembre 2022 le Président guinéen de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya, Madame la ministre de la pêche et de l’économie maritime et l’ambassadeur du Japon en République de Guinéeont procédé à l’inauguration du port autonome de Conakry, le Parc de stationnement d'une capacité de 1200 camions dénommé « le Parc de Kidal » réservé exclusivement aux véhicules du Mali.



Lors de l’interview accordée en 2022, la Ministre des Transports et des infrastructures du Mali, Dembélé Madina Sissoko avait souligné que la « plateforme portuaire de la Guinée jouera un rôle important dans la régulation des flux en provenance ou à destination du Mali, en ce qui concerne le traitement et le séjour des marchandises maliennes ».



En effet, le gouvernement malien a ratifié ces quatre traités en Conseil des Ministres, le 20 mars 2024. La ratification de ces conventions permettra de consolider les relations judiciaires entre les deux pays.



Cela constitue un engagement solide du Mali et de la Guinée à renforcer leur collaboration dans la lutte contre la criminalité et autres formes de délinquances. Le but premier est de garantir la sécurité des citoyens de ces deux Etats respectifs.



Il est à noter que la Guinée et le Mali font tous les deux face à la menace terroriste. Certains criminels peuvent se rendre au Mali pour se cacher après avoir commis des atrocités en Guinée et vice versa.



Mara Diallo