La Tanzanie "met sur les rails" son train électrique qui roule à 160 km/h

C’est, de toute évidence, une avancée significative dans la modernisation des infrastructures de transport en Tanzanie. Le pays a récemment "mis sur les rails" un train électrique de fabrication sud-coréenne, dont la vitesse maximale tutoie les 160 k/h. Il s’agit en réalité d’un test, puisque le train n’a pas encore commencé par transporter des passagers et des marchandises.





Ligne ferroviaire adaptée aux locomotives électriques





Il a roulé sur la ligne ferroviaire "Standard Gauge Railway" (SGR) construite par des entreprises turques et chinoises. Cette ligne est adaptée aux locomotives électriques et est capable supporter de lourdes charges à grande vitesse, contrairement au chemin de fer à voie métrique du pays, qui a depuis montré ses limites. Le SGR reliera le port de Dar es Salam au port de Mwanza, sur la rive sud du lac Victoria, au nord du pays.





Pour réduire le temps de trajet





Il permettra également aux Tanzaniens d’accéder aux pays voisins à l’instar du Rwanda, du Burundi et de la République démocratique du Congo (RDC). La mise en service de ce train sur cette ligne ferroviaire réduira considérablement le temps de trajet et facilitera la circulation efficace des marchandises et des personnes dans toute la Tanzanie, explique le média en ligne "The Citizen".