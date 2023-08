La Zambie a intercepté un avion transportant 5 millions de dollars en espèces et des armes

En Zambie, la commission de lutte contre la drogue a intercepté à la mi-août, un avion transportant cinq millions de dollars en espèces et plus de 100 kg d’une matière assimilable à de l’or, de même que des armes et des munitions. L’opération s’est déroulée à l’aéroport international Kenneth Kaunda, près de Lusaka la capitale.





« 5 697 700 dollars en espèces »









Selon le média rwandais "The New Times", il y avait à bord de l’appareil, 5 697 700 dollars en espèces, cinq pistolets, sept chargeurs, 126 cartouches, 602 pièces faites dans une matière assimilable à de l’or.





En effet, selon les autorités zambiennes, il s’agit d’un alliage de cuivre, de nickel et de zinc. La police zambienne a interpellé plusieurs personnes mêlées à cette affaire, dont des Égyptiens et des Zambiens. Ces hommes ont comparu devant un tribunal dans l’après-midi d’hier lundi 28 août 2023.





Jusqu’à présent, personne ne réclame les dollars trouvés à bord





Ils sont accusés d’avoir porté atteinte à la sécurité et aux intérêts de la République de Zambie. Les prévenus ont été placés en garde à vue. Il risque jusqu’à 30 ans de prison. Jusqu’à présent, on ignore à qui appartient l’avion ou qui l’a loué. Le propriétaire des objets trouvés à bord tarde aussi à se manifester.