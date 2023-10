« C’est papa qui a dit » : Les révélations d’un général gabonais sur Noureddin, le fils d’Ali Bongo

Après la chute de son père Ali Bongo, Noureddin a rapidement pris la direction de la prison. La justice gabonaise lui reproche des faits de "haute trahison" et de "corruption active". Le jeune homme avait notamment occupé le poste de coordinateur général des Affaires présidentielles sous le règne d’Ali Bongo.





Il profitait de cette position pour donner des ordres aux forces de défense et de sécurité au nom de son père. Même après avoir été débarqué du poste, le trentenaire, n’a pas perdu ses habitudes. C’est ce qu’a révélé le général Yves Barassouaga, le 04 octobre dernier, lors du Rassemblement national des grandes couleurs à Libreville,.





« Les instructions qu’on me donne, on me dit que, « c’est papa qui les donne »





« On est arrivé à un niveau où moi commandant en chef de la Gendarmerie, je me fais appeler par des intermédiaires. Et les instructions qu’on me donne, on me dit que, "c’est papa qui les donne", alors que "papa" est soit disant là et qu’il peut me parler" a critiqué le haut gradé selon Gabonreview.





Il est persuadé qu'aucun responsable de l'armée ne pouvait se contenter d'une telle situation. "Vous ne pouvez pas être le commandant en chef de la Garde républicaine, de la Gendarmerie nationale, des Forces armées gabonaises et accepter d’exécuter les instructions qui vous viennent d’intermédiaires, sous prétexte que papa aurait dit » a assuré le général Barassoaga.





