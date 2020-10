« El-Bidja », le garde-côte libyen qui s’était fait passeur

Accusé de trafic d’êtres humains et de contrebande de carburant, Abd al-Rahman al-Milad, dit « El-Bidja », était le chef des gardes-côtes de Zawiya

Accusé de trafic d’êtres humains, Abd al-Rahman al-Milad a été arrêté le 14 octobre. Le Libyen incarne les liens incestueux entre le pouvoir et les trafiquants.





Connu sous le nom de « El-Bidja », personnalité de la ville de Zawiya (45 kilomètres à l’ouest de Tripoli), Abd al-Rahman al-Milad a été arrêté par les hommes d’une milice proche du Gouvernement d’entente nationale (GNA) alors qu’il s’apprêtait à rejoindre la capitale libyenne. Sa tête a été demandée par le ministre de l’Intérieur de Tripoli, le Misrati Fathi Bashagha, dont l’influence continue de grandir dans la ville depuis l’annonce de la démission de l’actuel chef du gouvernement, Fayez al-Sarraj.