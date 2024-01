« J’ai dit non » : Assimi Goïta révèle ces suggestions de Macron qu’il a jetées à la poubelle

Le lundi 15 janvier 2024, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a reçu au palais Koulouba, les forces vives de la nation, les familles fondatrices de Bamako et les autorités religieuses. Elles sont venues lui présenter leurs vœux pour la nouvelle année.







« Il m’a signifié qu’avant, on disait des choses à IBK et il disait qu’il allait réfléchir… »









Assimi Goïta a profité de l’occasion pour faire quelques révélations sur les propositions qui lui ont été faites par Emmanuel Macron, il y a quelques années, en ce qui concerne la direction de la transition après le putsch.





Selon les dires du n°1 malien, le président français lui a suggéré trois personnalités pour prendre la tête de la transition, mais il lui a opposé un refus. « J’ai dit non ! Les Maliens sont en concertation (pour prendre une décision). Après il m’a signifié qu’avant on disait des choses à IBK (Ibrahim Boubacar Keita), il disait qu’il allait réfléchir et il a fini par tomber. Donc, il faut que j’arrête ça. J’ai dit non ! » a révélé Assimi Goïta .













Il dit avoir maintenu sa position jusqu’à la fin de l’échange avec le chef de l’Élysée. Outre la France, La Cedeao et une autre puissance étrangère auraient également proposé au président malien des noms de personnalités pour diriger le gouvernement de transition.