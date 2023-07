« Je couchais avec un canard… » : Les surprenantes révélations d’un détenu togolais au tribunal

En Côte d’Ivoire, un jeune homme de 30 ans accusé de viol sur mineure comparaissait mercredi dernier devant le tribunal du Plateau. Le prévenu, de nationalité togolaise, a reconnu les faits qui lui sont reprochés selon « Fraternité Matin ». Il a fait d’autres révélations pour le moins surprenantes.





« Il n'allait plus bien »





« Au village, j’étais chargé de garder les moutons de la famille. Par moment, je les enfermais dans l’enclos et je couchais avec eux. Lorsque j’ai été découvert, ma mère m’a envoyé chez ma grand-mère pour poursuivre mes études. Là je couchais avec un canard. Pendant l’acte sexuel, l’animal a déféqué sur moi. Lorsque je l’ai ramené à la maison, il n’allait plus bien, ma famille avait compris que je venais de coucher avec l’animal. J’en ai fait de même avec des poules…Je n’arrive pas à supporter les regards des jeunes filles » a déclaré le prévenu. Il aurait commis ses actes avant de s’installer en Côte d’Ivoire.





« Pour jouir »





Outre les animaux, le criminel aime de toute évidence les enfants, puisqu’il a violé une petite fille de 7 ans. C’est d’ailleurs ce qui lui vaut ce procès au palais de justice du Plateau.