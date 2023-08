« L’ambassadeur qui ne veut pas, la porte est ouverte » : un ministre Burkinabé s’adresse aux diplomates étrangers

Le ministre burkinabé de la Fonction publique Bassolma Bazié a participé à une manifestation politique, samedi dernier dans la ville de Koudougou. Dans son allocution, l'autorité a rappelé la détermination du Burkina Faso à exercer pleinement sa souveraineté. Désormais, Ouagadougou ne se fera plus dicter sa conduite par des étrangers, assure-t-il.





« On le leur a dit en face »





« Nous avons dit aux ambassadeurs qui représentent l’Union Africaine, les Etats-Unis. On le leur a dit en face : "Ce n’est pas à vous de venir nous dire ce que nous devions faire. Nous sommes mandatés par notre peuple et la voie indiquée par le peuple, c’est ça que nous allons prendre". Et l’ambassadeur qui ne veut pas, la porte est ouverte » a assuré Bassolma Bazié, sous les ovations du public.





Ce message sera bientôt porté à l’international, poursuit l’autorité : « Nous irons incessamment au niveau international, parce que quand on parle au Burkina on pense que c’est parce qu’on est assis dans notre propre quartier qu’on parle. Nous allons porter la voix du président. On ira dans leurs propres terroirs, aux Etats-Unis et en Europe, on va le leur dire face à face » a déclaré l’autorité.