« Les Bobodiouf » : Le "marabout" Souleymane.bf, annonce le retour imminent des acteurs sur scène

La série humoristique burkinabé, "Les Bobodiouf", a connu un immense succès en Afrique de l’Ouest et centrale dans les années 2000 et bien après. La preuve, les acteurs continuaient encore de tourner jusqu’en 2015. Cinq ans plus tard, le réalisateur du téléfilm Patrick Martinet est passé de vie à trépas.







Dans une récente interview accordée au média en ligne burkinabé « Lefaso.net », l'acteur Souleymane Koumaré qui campait "Souleymane.bf" dans la série, a expliqué que le décès du cinéaste français avait porté un coup d’arrêt au projet.





Nous sommes « en pourparlers avec des partenaires »





« Mais ce n’est pas pour autant que c’est fini », assure-t-il. « Très bientôt, "Les Bobodiouf" seront sur scène à nouveau ».





A l'en croire, il n’est « pas aisé d’avoir un partenaire financier au Burkina Faso, mais (la réalisation et les acteurs) sont en pourparlers avec des partenaires et les négociations sont sur de bonnes voies ».





« Les acteurs qui vivent seront disponibles »





Quand on lui demande si tous les acteurs seront présents dans les prochains épisodes, il répond par l’affirmative. « Les acteurs qui vivent seront disponibles ». « C’est un projet commun et nous sommes en association afin de rester ensemble. Nous sommes une famille et la famille reste toujours unie », a-t-il indiqué.