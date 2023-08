« On lui a coupé l’eau » : l’ambassadrice, qui défie la junte nigérienne, donne des nouvelles de Bazoum

Le président Mohamed Bazoum n’est plus libre de ses mouvements depuis le mercredi 26 juillet 2023, date du coup d'État qui l’a renversé. Les militaires au pouvoir refusent pour l’instant de le libérer.



Dans la soirée du jeudi 04 août 2023, ils ont mis fin aux fonctions des ambassadeurs du pays en France, aux Etats-Unis, au Nigéria et au Togo. Aichatou Boulama Kané, l’ambassadrice du Niger à Paris, a refusé de quitter ses fonctions.



« Il manque d’électricité depuis avant-hier, ce matin on lui a coupé l’eau »



En clair, elle s’est opposée à son rappel par les nouvelles autorités de Niamey. Reçue hier vendredi 04 août, sur les plateaux de la télévision française LCI, la diplomate a assuré qu’elle ne comptait pas obéir à un ordre illégal. Mme Kané a par ailleurs évoqué le cas Mohamed Bazoum et ses "conditions de détention inhumaines".





A l’en croire, l’ex-chef d’Etat n’a plus accès à l’eau courante et à l’électricité. « Les dernières nouvelles que j’ai de lui, c’est qu’il est toujours séquestré, je dirais pris en otage, il manque d’électricité depuis avant-hier, ce matin on lui a coupé l’eau, on l’a privé de ses puces téléphoniques, il ne peut plus communiquer » a déploré la diplomate.



« C’est un nomade, les conditions de vie dans les zones où il a vécu,… »



Elle pense tout de même que son champion tient le coup. « Sans électricité et sans eau, ce n’est pas facile. Il est résilient. Il est issu du terroir. C’est un nomade, les conditions de vie dans les zones où il a vécu, sont des conditions où la résilience est de mise » a souligné Aichatou Boulama Kané. La diplomate espère que Bazoum pourra retrouver son fauteuil présidentiel sans effusion de sang.