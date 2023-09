« Peut-être qu’aujourd’hui on serait multimilliardaire » : Le capitaine Traoré évoque les tentations du pouvoir

Le président de la Transition burkinabé l’a dit hier vendredi sur la télévision publique: la priorité actuellement, ce ne sont pas les élections, mais plutôt la sécurité du pays. Ses propos ont amené l’un des journalistes à lui demander s’il comptait s’éterniser au pouvoir.





« Président à vie ? Ce n’est pas le souhait de quelqu’un. A un moment donné, vous allez vous fatiguer » répond t-il.





« Il y a tellement de gros contrats »





Le journaliste, embraye : « Pensez-vous à l’après pouvoir ? ». Ibrahim Traoré se mit alors à lui expliquer pourquoi les dirigeants soucieux des intérêts du peuple ne peuvent pas penser à leur avenir en étant au pouvoir.





« Si on pensait à l’avenir, peut-être que aujourd’hui on serait déjà des multimilliardaires parce qu’il a tellement de gros contrats. Quand vous prenez l’aéroport de Donsin , on vient négocier avec vous. On vous dit : "Il faut signer pour qu’on vous donne 5% sur les 30 ans". Si j’accepte, imaginez combien de milliards ça fait ? Mais on ne va pas hypothéquer l’avenir de notre patrie pour ça. On n'est pas venu pour ça » a-t-il assuré.