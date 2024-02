« Tais-toi à chaque fois qu’il y a une dispute avec ton mari »: Les conseils d’une ministre du Nigeria aux femmes

Alors qu’elle participait mercredi, à une conférence à Abuja, la ministre nigériane des Affaires féminines a invité les femmes de son pays à garder le silence quand une dispute éclate entre elles et leurs maris. « Je supplie mes femmes de ne pas chercher des ennuis, même à la maison. Maintenez la paix dans votre maison, car si une maison est paisible, la femme y contribue à 80%... Tais-toi à chaque fois qu’il y a une dispute avec ton mari. Répondre ne porte pas de fruits, mais conduit plutôt à la mort et à la destruction. Cela conduit à élever de mauvais enfants pour la société », a conseillé la ministre Uju Kennedy-Ohanenye.















« Ferme ta bouche, cela ne fait pas de toi une imbécile, mais un sage »





Pour l’autorité, éviter de répondre à son mari lors d’une dispute pourrait prévenir les agressions physiques. Elle précise que le silence de la femme ne fait pas d’elle une sotte.





« Ferme ta bouche, cela ne fait pas de toi une imbécile, mais un sage. Quand l’homme crie et dit toutes sortes de choses, agissez comme une imbécile et taisez-vous. Au bout d’un moment, surveillez-le ! Si c’est un homme bon, il reviendra s’excuser. S’il ne s’excuse pas, ignorez-le. Ayez ce que vous voulez faire en tête, mais lorsque nous montrons qui nous sommes et que nous ripostons, la plupart du temps, cela conduit à des coups ; vous pourriez être blessée », a déclaré la ministre des Affaires féminines.





Il vaut mieux prévenir que guérir





L'autorité est convaincue qu'il faut prévenir les violences conjugales, parce que même si l’Etat se bat aux côtés des femmes, il ne pourra jamais remplacer l’œil perdu par l'une d'entre elles lors d’une bagarre dans le foyer.





Mme Kennedy-Ohanenye, a toutefois assuré qu’elle militera pour le vote d’une loi instaurant un tribunal itinérant pour juger les délits sexistes et sexuels.