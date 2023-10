« Une abomination » : La charge de l’ex-président béninois Boni Yayi contre l’homosexualité

L’ancien président béninois Boni Yayi est foncièrement contre l’homosexualité. Dans une récente publication sur sa page Facebook, il a assimilé cette pratique à une « abomination ».









« Nos traditions n’ont jamais accepté que l’homme aille avec l’homme ou la femme avec la femme. Nos sociétés considèrent cela comme une abomination dont la conséquence est la colère et la malédiction de nos ancêtres qui nous ont précédés dans la vie. Il s’agit donc, par ces pratiques, de la mise en œuvre d’une volonté malheureusement concertée de détruire non seulement les sociétés africaines, mais simplement humaines dans leur fondement », écrit-il sur le réseau social.









« Si un homme couche avec un homme… ils seront punis de mort »





L’ex-chef d’Etat, connu pour être un fervent chrétien, rappelle à souhait un verset du Lévitique qui réprouve l’homosexualité : « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable, ils seront punis de mort : leur sang retombera sur eux. » Il est aussi dit dans la Genèse que « l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par l’Eternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre ».









« Ce combat est éminemment spirituel »





Ainsi, la condamnation de notre créateur, de ces actes contrenature est sans appel, conclut l’ancien président, qui lance « un appel pressant aux uns et autres », afin qu’ils s’engagent dans une "campagne de sensibilisation (au niveau) des collèges et lycées, les universités, les ateliers, l’Administration, les cabinets, les marchés, les foyers (…) pour que tous les citoyens du Bénin, de la planète puissent s’abstenir de telles abominations pour éviter la colère de Dieu, le feu sur notre nation et le monde".