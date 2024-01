Le Cameroun fâché contre TV5 Monde

Yaoundé a vivement dénoncé mercredi l'utilisation du drapeau des groupes séparatistes des régions anglophones du pays pour représenter le Cameroun dans une émission diffusée mardi soir sur TV5 Monde, qui a depuis reconnu une "défaillance" et présenté ses excuses.





"Le gouvernement de la République exprime son indignation et proteste vivement contre cette grave méprise inacceptable et intolérable commise par un média de l'envergure de TV5 Monde", a déploré le ministère des Communications à la radio-télévision d'Etat camerounaise.





Mardi soir, la chaine francophone internationale a diffusé dans son journal un tableau récapitulatif des matches de la Coupe d'Afrique des Nations, où était accolé au nom du pays le drapeau blanc aux rayures bleues claires de l'"Ambazonie", l'Etat unilatéralement proclamé par les rebelles anglophones dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun.





"Un étrange emblème ne correspondant en rien au drapeau du Cameroun", signalent les autorités qui qualifient de "terroristes" les groupes armés indépendantistes établis dans ces régions.





Un conflit y a éclaté fin 2016 après que le président Paul Biya, qui dirige le pays d'une main de fer depuis plus de 41 ans, eut fait réprimer violemment des manifestations pacifiques d'anglophones dans les deux régions, qui s'estimaient ostracisés et marginalisés par le pouvoir central dans cette ancienne colonie française.





Depuis, le gouvernement y dépêche massivement des troupes et les civils sont durement touchés par les affrontements entre séparatistes et armées régulière.





Le conflit a fait plus de 6.000 morts et forcé plus d'un million de personnes à se déplacer, selon International Crisis Group.





Dans son communiqué, le gouvernement camerounais exige une "rectification sans délai de ce fâcheux impair" qui "sème la confusion dans l'esprit de l'opinion nationale et internationale" et indique avoir pris des dispositions auprès de la chaîne pour "prévenir toute récidive de cette nature".





Reconnaissant un "manque de vigilance dans la chaîne de production", TV5 Monde a présenté "ses plus sincères excuses" au Cameroun, mais aussi à la Guinée Conakry dont le drapeau était également erroné dans le tableau et indique avoir "reconnu cette défaillance" à plusieurs reprises à l'antenne.