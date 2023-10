Le chanteur malien Salif Keita annonce une bonne nouvelle pour les ivoiriens

Disparu de la scène musicale y a longtemps, la légende de la musique malienne, Salif Keita vient d'annoncer une bonne nouvelle pour les férus de la musique plus précisément aux Ivoiriens. Dans une déclaration faite aujourd'hui, l'artiste annonce qu'il sera en concert ce 17 novembre à Abidjan après deux ans d'absence sur le sol ivoirien.



"Deux ans que je ne me suis pas produit sur le sol ivoirien. Ça a été long ! C’est donc avec une grande joie que je vous annonce mon prochain spectacle à Abidjan. En live au Palais de la Culture de Treichville, le 17 novembre 2023, nous célébrerons la fraternité et l’amitié entre les peuples frères de la Côte d’Ivoire et du Mali", a-t-il déclaré.



Salif Keita est l'une des plus belles voix africaines reconnues mondialement. Au-delà de son profil, Salif Keita est aussi un grand artisan de la lutte contre la discrimination faite sur les albinos. Le chanteur malien a mis sur place une structure dédiée à ce combat noble.