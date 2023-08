« Tu me goûtes, tu vas rester » : la chanson qui « dérange » la police des mœurs de Doumbouya

La chanteuse guinéenne Tenin Diawara est dans le viseur de l’Office de Protection des Genres et Mœurs (OPROGEM). La structure n’a pas du tout apprécié son clip intitulé : « Tu me goûtes, tu vas rester ». Elle a décidé d’interdire sa diffusion sur toute l’étendue du territoire national.



L’OPROGEM estime que cette chanson porte atteinte aux mœurs du pays. Dans cette œuvre artistique, celle qu’on surnomme la "reine de Banian" dénonce l’attitude des hommes « vicieux » qui entretiennent des relations intimes avec plusieurs femmes. « Si tu me goûtes, tu vas rester » leur lance l’artiste dans la chanson.



« Trop vulgaires »



Avant son interdiction l’œuvre musicale avait déjà provoqué un tollé sur les réseaux sociaux, dans le pays. Des internautes ont trouvé que les mots utilisés par la chanteuse étaient trop vulgaires et qu’elle abordait sans aucune retenue la sexualité féminine avec des paroles un peu trop explicites.



« Elle fait passer un message à ces jeunes filles pour qu’elles prennent soin d’elles »



Selon le manager de "la reine de Banian", l’objectif de la chanson n’est pas de choquer, mais de sensibiliser. « Nous ce n’est pas ce que nous avons pensé en faisant passer la musique. On pensait que la musique était déjà authentique. Les gens n’allaient pas penser que c’était vulgaire…Dans les textes, elle fait passer un message à ces jeunes filles pour qu’elles prennent soin d’elles face aux gens qui veulent abuser d’elles. Donc c’est un peu d’éviter ces genres de personnes. Oui, après l’interdiction, je pense qu’elle ne se sent pas déçue ni rien. Elle m’a même dit d’accepter tel que ça se présente » a déclaré Iréné Camara à Médiaguinée.