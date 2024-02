Le général Tiani cite nommément les "États zélés qui veulent" faire la guerre au Niger

Le président nigérien Abdourahmane Tiani n’a pas encore digéré les menaces d'intervention militaire brandies par la Cedeao contre son pays au lendemain du putsch du 26 août 2023. Il en parle même au présent, comme si elles étaient encore d’actualité, et cite nommément ces "États zélés qui veulent" attaquer Niamey.





Ils veulent plaire au « maître »





« Qui sont ces pays les plus illustres pour faire la guerre au Niger ? Qui sont-ils ? C’est Tinubu du Nigeria, Talon du Bénin, Ouattara de la Côte d’Ivoire et Macky Sall du Sénégal jusqu’à un certain moment », a énuméré le général Tiani.





Il soutient que le but de certains d’entre eux est de plaire au « maître » parce qu’ils envisagent de postuler pour un nouveau mandat présidentiel.





« Ouattara veut aussi faire un quatrième mandat »





« Talon veut avoir un deuxième ou un troisième mandat à travers sa rigueur ou son zèle vis-à-vis de l’AES ou du Niger particulièrement, en fermant la frontière sous l’injonction du maître. Qu’il se détrompe! S’il doit servir le peuple du Bénin qu’il le serve et c’est à travers cela que le peuple béninois décidera de lui accorder un troisième mandat. Ouattara veut aussi faire un quatrième mandat. Pour cela, il faut qu’il prouve au maître qu’il est digne de confiance », estime le chef de la junte nigérienne.





« Macky Sall a abandonné cette velléité de s’octroyer un troisième mandat à contrecœur »





Quant au président sénégalais Macky Sall, il était également intéressé par un troisième mandat, assure le général Tiani. Mais « le peuple sénégalais avait montré une fois de plus sa maturité politique pour dire qu’il n’y aura pas de troisième mandat…Face à l’évidence, Macky Sall a abandonné cette velléité de s’octroyer un troisième mandat et à contrecœur, a permis que les listes soient ouvertes, que les candidats soient retenus et que les élections soient fixées pour le 25 février. Mais entretemps, il avait adouci ses positions quand les perspectives pouvant conduire à un troisième mandat se sont évanouies » a déclaré Abdourahmane Tiani.