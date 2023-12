Le Mali et le Niger dénoncent deux conventions les liant à la France

Le Mali et le Niger dénoncent deux conventions les liant à la France. En effet, dans un communiqué conjoint rendu public les gouvernements de transition de la République du Mali et de la République du Niger ont donné les informations ayant trait à cette dénonciation.





La première convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Mali cherche à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance réciproque en matière d’impôts sur le revenu, d’impôts sur les successions, de droits d’enregistrement et de droits de timbre. Elle date du 22 septembre 1972.