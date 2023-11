Le ministre malien Abdoulaye Diop sur la guerre Israël-Hamas : « On a l’impression que d’autres sont des animaux »

La violente attaque des combattants du Hamas contre Israël le 07 octobre dernier, a relancé les hostilités entre l’État hébreu et ce mouvement nationaliste qui contrôle la bande de Gaza. Depuis, cette enclave palestinienne vit au rythme des bombardements de Tsahal. La couverture médiatique de ce conflit ne plaît pas beaucoup au ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop.





« Je pense que si un enfant palestinien est tué… »





Alors qu’il participait le weekend dernier à la Conférence de haut niveau sur la guerre informationnelle à Bamako l’autorité a critiqué le traitement de l’information par la presse internationale, notamment occidentale. « Quand on regarde les médias, on a l’impression qu’on nous parle de deux réalités différentes. Je pense que si un enfant palestinien est tué, si un enfant israélien est tué, c’est une catastrophe pour l’humanité. Mais on a l’impression que certains sont des êtres humains et d’autres sont des animaux. Et c’est parce qu’on justifie que dans tel groupe, ils sont des animaux. Donc si on les tue, ça ne représente rien », a déploré le chef de la diplomatie malienne.





Il y a des gens qui « se battent pour leur territoire »